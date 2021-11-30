2018 AH isimli dev asteroidin bu ay sonunda Dünya'ya yaklaşacağı ve hatta gezegenimize çarpacağına dair endişeler ve söylentiler sosyal medyada çokça konuşuldu. Yüreklere su serpen açıklama ise Türkiye Uzay Ajansı (TUA)'ndan geldi.

ASTEROİT DÜNYA'YA ÇARPACAK İDDİLARI

Bazı bilim insanları, söz konusu gök cisiminin Dünya'ya çarpması durumunda büyük çapta insani ve maddi yıkımla karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyardı.

TUA ise söylentilere son noktayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu.

TÜRKİYE UZAY AJANSI AÇIKLAMA YAPTI

"Bir asteroit tarafından vurulacak mıyız?" başlığıyla yapılan açıklamada, küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitlerin son derece nadir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu tanımlamada yer alan asteroitlerin eşik boyutunun yarım km ile 1 km arasında olduğu kabul edilmektedir. Bu cisimler, Dünya'yı ortalama olarak yalnızca her 1000 yüzyılda bir etkiler." denildi.









Bahsi geçen 2018 AH isimli asteroidin, Dünya'ya çarpmasının beklenmediği aktarılırken, "Bu asteroit, Dünya'nın yaklaşık 4.5 milyon km yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır." bilgisi paylaşıldı.

2018 AH DÜNYAYI TEHDİT EDEN GÖKTAŞLARI ARASINDA DEĞİL

Teyit.org'un derlediği bilgilere göre, NASA’nın belirlediği ölçütlere göre sıkı sıkıya takip ettiği ve dünyaya zarar verme ihtimali olan bazı göktaşları var.

Bu liste kamuya açık. 2023-2290 aralığında dünyayı tehdit edebilecek olan göktaşlarının dahi bulunduğu listede, 2018 AH yer almıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da 2018 AH ile ilgili yakın zamanlı bir uyarı yapmamış. Ayrıca kurumun risk listesinde de yer almıyor.

Teyit.org'dan iddialarla ilgili yapılan açıklama:

-NASA AH 2018 isimli göktaşına dair bir açıklama yapmadı.

-2018 AH, dünyayı tehdit eden gök cisimleri arasında yer almıyor.

-2018 AH’nin 2105 yılına kadar dünyadan uzaklaşması bekleniyor, yaklaşması değil.

-Asteroid 2018 yılında dünyaya şu anda hesaplanandan çok daha yakındı.