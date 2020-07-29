Magazin İddialara son noktayı koydular: Can kenarında yerin hep sevda yanı

İddialara son noktayı koydular: Can kenarında yerin hep sevda yanı

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İddialara son noktayı koydular: Can kenarında yerin hep sevda yanı

Evliliklerinde 6 yılı geride bırakan çiftten Kenan Doğulu, evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

29 Temmuz 2020, Çarşamba 22:03 Son Güncelleme:
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Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'ta dünya evine girmişti. Evliliklerinde sorun olduğu sıkça gündeme gelen çift iddialara son noktayı koydu. Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Beren Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı.

Beren Saat'in ardından eşi Kenan Doğulu'dan da 6. evlilik yıldönümleri için paylaşım geldi. Doğulu duygularını şöyle dile getirdi:

"Yıllar hızla akıp geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur.

Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim... Yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun...Can kenarında yerin hep sevda yanı..."

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