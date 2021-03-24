İddialı bir dizi daha ekran için hazırlanıyor

Son projesi Masumiyet'in başarılı çıkışının ardından Gold Film imzasını taşıyan yeni projenin daha ekran hazırlıkları başladı. Zülküf Yücel’in senaryosunu yazdığı Kanunsuz Topraklar adlı diziyi Maria ile Mustafa dizisini de yönetmeni olan Faruk Teber yönetecek.

Henüz oyuncu kadrosu netleşmeyen dizi için Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Yılmaz karakterine hayat veren ve daha sonra diziden ayrılan Uğur Güneş ile anlaşma yapıldığı biliniyor.

Kanunsuz Topraklar isimli dizi, 2021-2022 sezonunda Fox TV ekranında yayınlanmak üzere hazırlıklara başlandı.