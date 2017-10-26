İddialı dudaklar



MATTEMOIST LIPSTICK



MATTEMOIST LIPGLOSS

Makyajda renk sevenler, kırmızı rujdan vazgeçemeyenler için Note sonbahar-kış sezonunda harika seçenekler sunuyor. Dudaklarda mat modasının yoğun olarak yaşandığı şu günlerde bu seçenekleri de denemenizi öneririz.Tutkunun ve aşkın rengi olan kırmızının farklı tonlarıyla hayatınıza renk katmaya hazırlanın…İçeriğinde kullanılan macadamia yağı ve E vitaminiyle dudaklarınızın gün boyu nemli kalmasını sağlayan bu rujlar kolay sürümü ile mat ve kalıcı bir görünüm sağlıyor. Macadamia yağıyla dudak çevresine yoğun nem sağlayıp ince çizgi oluşmasını engellerken; E vitaminiyle dudak ve dudak çevresini serbest radikallere karşı korumaya yardımcı oluyor. Mattemoist Lipstick rujların 16 farklı renk seçeneği bulunuyor.NOTE Mattemoist Lipstick fiyatı 32,90 TL.Likit yapısıyla dudaklarda mat ve kalıcı bir görünüm sağlayan bu gloss’lar mat olmasına rağmen içeriğinde kullanılan macadamia yağı ve E vitamini sayesinde dudakların gün boyu nemli kalmasını sağlıyor. Uzun süre kalıcı olan Mattemoist Lipgloss’lar soyulma yapmıyor ve 16 farklı renk seçeneği bulunuyor.NOTE Mattemoist Lipgloss fiyatı 32,90 TL