İdeal benlik, benlik kavramı modellerinde, kişinin sahip olmaya çalıştığı veya sahip olmak istediği örnek bir dizi psikolojik özelliğin zihinsel bir temsilidir.

İDEAL BENLİK NEDİR?

Temelde kişiliğinizi, inançlarınızı, değerlerinizi ve çeşitli koşullar altında davranışınızı kapsayan ideal bir gelecek "siz" versiyonudur. “İdeal siz”, dolayısıyla “sizsiniz”, ancak bugün olduğunuz kişi değil, yarın, gelecek hafta, gelecek ay, gelecek yıl vb. olmaya çalıştığınız kişidir. Yine de bu ideal benlik bir mükemmellik hali değildir; sabit bir varış noktası veya bitmiş bir ürün değildir.

İdeal benliğiniz her zaman sizden birkaç adım önde olmalıdır. Aslında, gelecekte bir noktada kendinizin o ideal versiyonu haline gelseniz bile, o aşamada bu “sizin” ideal versiyonu değişmiş olacak ve bu nedenle hala bu ideal benliğin peşinde olacaksınız. Bir gün kendi idealinizi yakalarsanız, o gün muhtemelen hayatın tüm anlamını yitireceği gündür.

Uğraşacak daha büyük bir şey olmadan ve ufukta yeni bir meydan okuma olmadan, doğal olarak sürekli bir durgunluk durumuna düşersiniz. Olmak istediğin her şey olmak kulağa mutluluk gibi geliyor. Bu nedenle, hayatı inanılmaz derecede tatmin edici, zevkli ve eğlenceli kılan, varış noktası değil, o varış noktasına ulaşmak için attığınız adımlardır. Dahası, hayatı gerçekten yaşamaya değer kılan bu yolculuk boyunca öğrenme, büyüme ve gelişme sürecidir.

İDEAL BENLİK İLE GERÇEK BENLİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Psikolojide, gerçek benlik ve ideal benlik, kişilik alanlarını tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Gerçek benlik, gerçekte kim olduğumuzdur. Nasıl düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz, nasıl göründüğümüz ve nasıl davrandığımızdır. Gerçek benlik başkaları tarafından görülebilir, ancak başkalarının bizi nasıl gördüğünü gerçekten bilmemizin hiçbir yolu olmadığından, gerçek benlik bizim kendi imajımızdır.

İdeal benlik ise nasıl olmak istediğimizdir. Öğrendiklerimize ve deneyimlediklerimize dayanarak zaman içinde geliştirdiğimiz idealize edilmiş bir imajdır. İdeal benlik, ebeveynlerimizin bize öğrettiklerinin, başkalarında nelere hayran kaldığımızın, toplumumuzun neleri desteklediğinin ve bizim en çok yararımıza olduğunu düşündüğümüz şeylerin bileşenlerini içerebilir.

İDEAL BENLİK KAVRAMI HAKKINDA

Kendi idealiniz elbette oynadığınız birçok rolü kapsar. Örneğin, bir anne, baba, kız kardeş veya erkek kardeş olabilirsiniz. Ebeveyn, öğretmen, koç, lider, çalışan veya işveren olabilirsiniz. Bu rollerin her birinin içinde bir “ideal siz” vardır. Örneğin, daha iyi bir baba olmak için çabalıyor olabilirsiniz. Sonuç olarak, bir gün olmak istediğiniz babanın bu ideal versiyonu için çalışıyorsunuz ve bu, bir baba rolünde büyümenize ve kendinizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Aynı şey oynadığınız diğer roller için de geçerlidir.

Her roldeki büyümeniz ve gelişiminiz, aldığınız her karar ve yaptığınız her eylemde sizi ileriye iten yakıttır. Bu ideal versiyonlarınız bir şekilde ulaşılmaz olduğu sürece, çabalamaya ve ilerlemeye devam edeceksiniz. Bu nedenle, bu ideal versiyonunuz, motivasyonunuzu etkin bir şekilde besleyen şeydir. Bunların hepsi iyi ve güzel, ancak bazen diğer insanların beklentilerine yenik düştüğümüz için yanlış yolda yürüyoruz.

Bu insanlar, oynadığımız belirli roller içinde nasıl olmamızı istediklerini şekillendirirler. Bu, elbette, o kadar da kötü bir şey olmayabilir. Bazen belirli bir rol içinde kendimizi nasıl büyütüp geliştirebileceğimizi anlamak için yeterli netliğe sahip değiliz. Bununla birlikte, diğer zamanlarda diğer insanların beklentilerine boyun eğmek bizi optimal yoldan daha az yoldan saptırabilir. Anahtar, yararlı olanı kabul etmek ve bunun kendi idealinizi şekillendirmesine izin vermektir.





