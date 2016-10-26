İdeal kaş şekli nasıl bulunur?



İşte ideal kaş şeklini bulmak için yapılması gerekenler:



Kaşın en yüksek noktası ve bittiği yer



Simetrik görüntü



Makyaj yaparken kaşları ihmal etmeyin

Tanışmak, yüz yüze gelmekle başlar. İnsanı her şeyden önce bakışları, gülüşü, ondan sonra vücut dili ifade eder. Kuaföre veya bir bakım merkezine gideriz, başımızı arkaya yaslarız ve kaşlarımızı genellikle küçük bir genç kızın eline emanet ederiz. Bazen fazla incelir, bazen boyu kısalır. Ancak kaşlar yüzün ifadesinde çok önemli bir rol oynadığı için yüzünüze en uygun kaş şeklini bulmanız çok önemlidir.Elinize bir cetvel alıp, aynanın karşısına geçin. Verieln ölçümleri sağ ve sol taraf için ayrı ayrı yapmalısınız. Çünkü yüzümüz tamamen simetrik değildir.Doğru noktayı bulmak için, cetvelin bir ucunu ağzınızın sağ kenarına koyun ve bu hattı burun kanadının hizasından geçirerek sağ gözün iç ucuna doğru uzatın. Cetvelin kaşa değdiği yer, kaşın başlaması gereken noktadır. Demek ki iki kaş arasındaki kıllar cımbızla veya iplikle alınırken bu sınıra dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hattı ne sağdan ne de soldan aşmamalısınız.Kaşın çizdiği kavisin en yüksek noktasının, yaklaşık olarak göz bebeğinin dış kenarı ile aynı hizada olması gerekir.Kaş bitimini belirlemek için cetveli burun kanadının yanına koyun ve sağ gözünüzün dış kenarına doğru uzatın. Kaş çizgisinin bittiği nokta, bu hattın uzantısına denk düşmelidir. Arada ne boşluk ne de taşma olmamalıdır. Ayrıca kaşın dış ucunun, başlangıç noktasından biraz daha aşağıda olması gerekir.Sonra aynı ölçümü sol taraf için tekrarlayın. Farklı sonuçlar alırsanız şaşırmayın. Demek ki bunları biraz rötuşla eşitlemeniz gerekecek.Kaşlarınız seyrekse veya şekli düzensiz ise, kusurları göz kalemi ile kamufle edebilirsiniz. Ancak bu işi özenle yapmalısınız. Koyu renkli kalemlerden, kaşlara sert bir çizgi çekmekten sakınmalı, sanki kıl varmış gibi çok küçük ve yan çizgilerle boyamalısınız. Dengesiz kaşları düzeltmek için kalıcı makyaj çok kullanışlıdır.