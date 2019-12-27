Her şeyden önce sağlıklı ve dengeli beslenin

Vücudunuzun iyiliği için her besini yeteri ölçüde tüketmeniz elbette ki çok önemli. Fakat şekerli, tuzlu ve yağlı gıdaları mümkün olduğunca az tüketmeniz yararınıza olur. Bunun yanı sıra; aynı enerji ve besin değerlerine sahip yiyecekleri dönüşümlü olarak tüketmenizi öneririz. Böylelikle hem tek tip beslenmemiş olursunuz hem de beslenme programını uygularken sıkılmamış olursunuz. Örneğin kuru baklagil tüketmeniz gerekiyor. Bir önceki öğünde kuru fasulye yemişseniz diğer öğünde yeşil mercimek yiyerek beslenme programınızı dengeleyebilirsiniz

Etkili egzersizler yapın

Yanlış egzersizler size bir şey kazandırmayacağı gibi bedeninizi sakatlanmanıza neden olabilir. Dolayısıyla bilinçli egzersiz yapmanız çok daha önemlidir. Bu nedenle; vücut yapınızı tanımanız ve size uygun egzersizleri düzenli uygulamanız yararınıza olur. Öte yandan; gündelik yaşam telaşı içinde egzersiz yapmaktan kaçmak için bahanenelere sığınmamanızı öneririz. Egzersiz yapacak zamanınız olmasa dahi gündelik yaşamınızda hareketli olmanız sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Örneğin; evinize birkaç durak kala inip kalan yolu yürümeniz bile kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

Kilonuzu yönetmeyi öğrenin

Ülkemizde her 3 kişiden 2’sinin kilo problemi yaşadığı düşünüldüğünde, kilo yönetiminin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. İdeal kiloya sahip olabilmeniz için; vücut kitle endeksinizi bilmeniz ve elde ettiğiniz bu sonuca uygun bir yaşam tarzını benimsemeniz gerekiyor. Vücut kitle endeksi; kişinin ağırlığının, boyunun karesine bölünmesiyle kolaylıkla hesaplanabiliyor. Eğer çıkan sonuç 25’in üzerindeyse bir hekime danışmanızı öneririz. Kilo yönetiminde bir diğer yöntem ise bel ölçüsünü takip etmektir. Bel ölçüsünde; kadınlarda 90 santimetre, erkekler ise 100 santimetre sınır olarak kabul edilir. Eğer bu sınırı aşıyorsanız yine bir hekime danışmanızda fayda var demektir.

Mutlaka bir uzman desteği alın

Kilo yönetiminde tek bir beslenme programından söz etmek mümkün değildir. Çünkü her bünyenin kilo alma/verme kapasitesi ve hızı farklıdır. Dolayısıyla uygulanan beslenme programının da kişiye özel ve uzman takibinde olması gerekir. Öte yandan; uyguladığınız program ayna karşısına geçtiğinizde istediğiniz sonucu veriyor gibi görünse de sağlığınızı tetikliyor olabilir. Uzman desteğiyle kilo yönetimi, bu anlamda da oldukça önemlidir.





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