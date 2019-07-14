Nişanına, nikahına davet etti, dertlerini paylaştı. Önceki gün de Sezen Aksu'nun doğum günüydü. 65 yaşına bastı.

İdil Fırat, ''Beni bir doğurmadığı kaldı, cici annelerin şahıdır'' dediği şarkıcıyı şu sözlerle kutladı:

''İyi ki doğdun canımın ta içi Sezoşum, iyi ki varsın. Her geçen gün her birimize iyiliği, şefkati, merhameti ve başkaldırmayı öğretiyorsun. Seni dünyalar kadar çok seviyorum!''