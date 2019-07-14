İdil Fırat, Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı
Sezen Aksu 2004-2006 arasında iş insanı Önder Fırat ile aşk yaşamıştı. Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat o dönemde çok iyi anlaştığı Minik Serçe'yi hiç unutmadı
Nişanına, nikahına davet etti, dertlerini paylaştı. Önceki gün de Sezen Aksu'nun doğum günüydü. 65 yaşına bastı.
İdil Fırat, ''Beni bir doğurmadığı kaldı, cici annelerin şahıdır'' dediği şarkıcıyı şu sözlerle kutladı:
''İyi ki doğdun canımın ta içi Sezoşum, iyi ki varsın. Her geçen gün her birimize iyiliği, şefkati, merhameti ve başkaldırmayı öğretiyorsun. Seni dünyalar kadar çok seviyorum!''