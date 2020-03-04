Türkiye İdlib şehitlerinin helallik istediği video ortaya çıktı

İdlib şehitlerinin helallik istediği video ortaya çıktı

Türkiye

İdlib şehitlerinin helallik istediği video ortaya çıktı

Suriye İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonrası şehit olan Türk askerlerinin helallik istediği video ortaya çıktı.

04 Mart 2020, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı. 

İdlib'de rejimin 27 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı. Videoda şehitler Emin Yıldırım ve Batuhan Tank, görüntüyü paylaştıkları 'Ömer' isimli kişiden helallik istiyor ve 'Benim hakkım varsa helal olsun' diyor. Şehitlerin silah arkadaşları da videoda sevdiklerine selam gönderiyor. Şehit askerlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren video, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşıldı. 

DHA

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