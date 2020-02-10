İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Şehitler nedeniyle yarın Kahramanmaraş'ta yarın yapılması planlanan Kıraç konseri de iptal edildi. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi.

Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak

Kıraç konseri iptal edildi

Öte yandan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle yarın gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri ile havai fişek gösterisi iptal edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında daha önce yapılacağını duyurduğumuz Havai Fişek Gösterisi ve Kıraç Konseri şehitlerimize saygı için iptal edilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.

Gaziantep'teki ailesine acı haber ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi Gaziantep’teki ailesine ulaştı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz

Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin, yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Niğde'de baba evi yasa boğuldu

Suriye'nin İdlib kentinde Rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) acı haberi, memleketi Niğde'de baba evini yasa boğdu.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper

Niğde'nin merkez Yıldıztepe Beldesi'nde oturan Keban - Mehmet Emin Alper çiftine çocuklarının şehadet haberi, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Alper çifti acı haberle yasa boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

1 ay önce İstanbul'da nişanlandığı belirtilen şehit Uzman Onbaşı Enes Alper'in Yıldıztepe Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki babaevine ateş düştü.

İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri'deki ailesine acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan babaevine akın etti. Şehidin babaevinin önünde bir ambulansta hazır bekletiliyor.

Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan’ın şehadet haberi Kırıkkale’de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan’a verildi. Şehidin ailesinin kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşular ve aile yakınları eve akın etti.

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan

‘Evladı şehit olan nasıl dayansın’ paylaşımı

Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan şehit Davut Özcan’ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan’ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan’ın bir şehit babasının feryadının yer aldığı paylaşımında, “Bu feryada biz dayanamıyoruz. Ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?" ifadeleri görenleri duygulandırdı.

DHA-İHA