Son dakika: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu! MSB duyurdu
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden acı haber geldi. 1 askerimiz şehit oldu. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) şehitle ilgili son dakika açıklaması...
09 Aralık 2021, Perşembe 14:04 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
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