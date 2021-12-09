Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.



