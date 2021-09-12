Türkiye İdlib'de çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu

İdlib'de çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Türkiye

İdlib'de çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada İdbil’de çıkan çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Tugay Abacı’nın da şehit düştüğünü bildirdi.

12 Eylül 2021, Pazar 00:47 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DHA

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