Dünya İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! MSB'den açıklama

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! MSB'den açıklama

Dünya

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! MSB'den açıklama

İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! Saldırıda TSK'ya ait araçta hafif hasar meydana geldi.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."



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