İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! MSB'den açıklama
İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendi! Saldırıda TSK'ya ait araçta hafif hasar meydana geldi.
17 Ağustos 2020, Pazartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından "İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"İdlib’teki M4 Karayolunda 25’inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir.Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1295315212602609670?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295315212602609670%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-haberler-turk-rus-devriyesine-saldiri-msbden-aciklama-41589170
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