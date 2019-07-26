Esad rejimi ve Rusya'nın yoğun hava saldırıları, İdlib'in Serakib, Cebel ez Zaviye ve Maartinuman ilçeleri ile Kefrenbil beldesinde ve Marrıthırme, Hazarin, Keferruma köylerinde cuma namazının iptal edilmesine yol açtı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine, Rusya'ya ait savaş uçaklarının da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Yoğun saldırılar, son dönemde İdlib'de cuma namazının sık sık iptal edilmesine yol açıyor.

AA