Türkiye İdlib'den kaçıyorlar! Uzun kuyruklar oluştu

İdlib'den kaçıyorlar! Uzun kuyruklar oluştu

Türkiye

İdlib'den kaçıyorlar! Uzun kuyruklar oluştu

Suriye rejiminin bombardımanından kaçan siviller Türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

14 Şubat 2020, Cuma 20:34 Son Güncelleme:
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Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

Son olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Düşen helikopter sonrası sıcak noktadan Türkiye tarafına hareket etmeye başlayan siviller bölgede yoğunluk oluşturdu.

Trafiğin çok yoğun olduğunu belirten DHA muhabiri bölgedeki son durumu aktardı.

3 gün önce de helikopter düşmüştü

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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