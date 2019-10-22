İdo Tatlıses askere gitti!

İdo'da, bedelli askerlikten yararlanarak askere gitti. İdo’nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Oğlunun fotoğrafının altına yorum yapan İbrahimTatlıses şunları yazdı;

'Ne tez büyüdün de asker oldun İdocan'

Ne tez büyüdün de asker oldun İdo’can! ALLAH sana da diğer Mehmetçikler gibi hayırlı tezkereler nasip etsin inşallah. Kışla, koğuş, içtima alanı… Bunları bize anlatırsın artık! Baba-oğul hırsızlığa gitmişler baba bir numaralı hırsızmış ‘haydi oğul bu akşam seninle hırsızlığa çıkalım demiş!’ Oğul; ‘niye ki baba’ demiş. ‘Oğul olur da, başıma bir şey gelirse yerimi kime bırakırım, sana bırakırım!’

'3 gün 3 gece anlatırsın artık'

Mahalleye inmişler bakmışlar bir evin ışığı yanıyor, ‘hele git içeri bak bakayım ne yapıyorlar, kimse var mı yok mu?’ Oğlan gidip bakmış ‘baba’ demiş ‘bir kaç delikanlı oturmuş askerlik anılarını anlatıyorlar’, ‘iyi oğul haydi biz gidelim çünkü bunların askerlik anıları 3 gün 3 gece sürer bize buradan bir şey çıkmaz’ deyip gitmişler. Şimdi sende 19 gün askerlik yapacaksın 3 gün 3 gece anlatırsın artık yandık valla!





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