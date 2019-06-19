İdo Tatlıses: Sevgilim kıskanmaz

Yoğun ilgi gören İdo Tatlıses muhabirlerin “Genç kızlar sizinle fotoğraf çektirmek için kuyrukta. Sevgiliniz Yasemin Şefkatli kıskanmaz mı?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Ona ruhen ve gönülden bağlı olduğumu biliyor. Beni hayranlarımdan kıskanmaz. Yasemin çok anlayışlı biri.”

SÜRPRİZ TEKLİF GELİYOR

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Haziran 2018’de kıskançlık nedeniyle tartışıp ayrılmıştı. Sevgilisinin sosyal medyada paylaştığı dekolte fotoğraflarından rahatsız olan İdo “Her güzel şeyin bir sonu varmış. Bitti. Üzüntüden yemeden içmeden kesildim” demişti.

Çift ekimde barışmıştı. Evlenme teklif edip etmediği sorulan İdo “Teklifin en kralını yapacağım. Yasemin bile şaşıracak. Onu büyük ve güzel sürprizler bekliyor” dedi. İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses ile annesi Derya Tuna’nın, Yasemin Şefkatli’yi çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Ali KESER/ POSTA