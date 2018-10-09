İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli barıştı mı?

Yaz başında bir yıllık ilişkilerini noktalayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Takvim gazetesinin haberine göre; ikili, İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna aracılığıyla barıştı.

'TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR'

Çiftin birbirlerini sosyal medyada takibe almaması, "İkili, temkinli davranıyor" dedirtti. Çiftin ne zaman birlikte görüntü vereceği ise merak konusu oldu.

İDO TATLISES İLE YASEMİN ŞEFKATLİ NEDEN AYRILDI?

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan biri Derya Tuna'nın Yasemin Şefkatli'yi istemediği, bir diğeri ise Yasemin Şefkatli’nin cesur pozlarıydı.

'BİLEKLERİME KADAR ACIYOR DEDİ KIZI YİNE KAPTI'

Öte yandan 'Çift barıştı' iddiaları sosyal medyada şöyle yorumlandı:

"İdo, 'Bileklerime kadar acıyor' dedi. Kızı yine kaptı."





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*'Bileklerime Kadar Acıyor', İdo'nun en son çıkan şarkısı.