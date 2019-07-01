İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı açılıyor
İDO, ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek ve zaman avantajı sağlayacak yeni hatlar belirlemeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda 6 Temmuz tarihinden itibaren Tekirdağ- Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattını açıyor
İDO, ulaşım ihtiyaçlarına uygun yeni hatlar açmaya devam ederken, 6 Temmuz- 1 Eylül 2019 tarihlerinde geçerli olmak üzere Tekirdağ’dan Marmara Adası ve Avşa Adası deniz otobüsü hattı seferlerini başlatıyor. Tekirdağ’dan araba vapuruyla 2,5- 3 saat vakte ihtiyaç varken İDO misafirleri Avşa Adası’na sadece 1, 5 saatte geçecekler.
Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası deniz otobüsü sefer saatlerine dair aşağıdaki tablo İDO’nun resmi sitesinde de ( www.ido.com.tr) yer almaktadır.