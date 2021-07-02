Türkiye İDO, Tekirdağ’da adalara sefer başlattı

İDO, Tekirdağ’da adalara sefer başlattı

Türkiye

İDO, Tekirdağ’da adalara sefer başlattı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adalarına sefer başlattı. İDO, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de adalara sefer yapacak.

02 Temmuz 2021, Cuma 19:56 Son Güncelleme:
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İDO, Tekirdağ´da ilk haftaya özel, online çevrimiçi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek. Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet alma mümkün olmayacak. Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki kaptan köşkünden yolculara seslenerek, "Hayırlı yolculuklar" diledi. İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer de katıldı.

DHA

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