Türkiye İDO ve BUDO duyurdu! Deniz Otobüsleri seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO duyurdu! Deniz Otobüsleri seferleri iptal edildi

Türkiye

İDO ve BUDO duyurdu! Deniz Otobüsleri seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. Hava şartları nedeniyle seferleri iptal eden İDO ve BUDO internet sitesinden açıklama paylaştı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 07:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek. 

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.


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