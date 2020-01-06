İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

06 Ocak 2020, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy


BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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