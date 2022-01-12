İDO ve BUDO'da seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
12 Ocak 2022, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:
İDO:
07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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