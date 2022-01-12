Türkiye İDO ve BUDO'da seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

İDO ve BUDO'da seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

Türkiye

İDO ve BUDO'da seferlerine olumsuz hava engeli! Seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

﻿﻿﻿BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



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