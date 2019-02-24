İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi

24 Şubat 2019, Pazar 07:27
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

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