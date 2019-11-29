İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO’nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler:

İstanbul Şehir Hatları’nın 07.30’da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40