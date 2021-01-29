Türkiye İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

Türkiye

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

29 Ocak 2021, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, 07.45 Kabataş-Bursa, 08.30 Bursa-Kadıköy, 09.45 Yenikapı-Yalova, 09.45 Yalova-Yenikapı, 10.30 Bursa-Kabataş seferlerinin yapılamadığı, 11.35 Kadıköy-Bursa, 12.00 Bostancı-Bandırma ve 15.30 Bandırma-Bostancı seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise 11.00 Beşiktaş-Adalar ve 12.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin lodos nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

AA


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