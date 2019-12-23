İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

A A
İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptali

İDO iptal seferleri

23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


Şehir Hatları iptal seferleri

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07:45 Karaköy-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yabancı gelinler, Türk kahvesi yapmak için yarıştı