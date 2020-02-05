İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...
05 Şubat 2020, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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Şehir hatları
- 07:30 Beşiktaş-Büyükada
- 07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
- 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
- Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
- Bostancı-Beşiktaş 07:40
- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30