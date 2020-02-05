Türkiye İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Türkiye

İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

İstanbul'da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

05 Şubat 2020, Çarşamba 07:51 Son Güncelleme:
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Şehir hatları

  • 07:30 Beşiktaş-Büyükada
  • 07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
  • 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

  • Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30
  • Bostancı-Beşiktaş 07:40
  • Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

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