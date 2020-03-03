İDOB, Dünya Kadınlar Günü’ne özel konser verecek

Kadınların mutluluk, hüzün, hayal kırıklığı, korku, tutku, merhamet, öfke, kıskançlık ve sadakat gibi duygularının şarkılarla anlatılacağı konser, 6 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, La Favorita, Manon Lescaut, Il Trovatore, Don Pasquale, La Boheme, Carmen, Tosca, Edgar, Fedora, Un Ballo in Maschera, Edgar, Rigoletto, L’Arlesiana operalarından aryalar, İDOB sanatçıları tarafından yorumlanacak. Konserde, Hüseyin Kaya’nın piyanosu eşliğinde, Önay Günay, Caner Akgün, Berk Dalkılıç, Murat Güney, Kevork Tavityan, Ali Murat Erengül ve Bülent Külekçi solist olarak sahne alırken, İlke Kodal da Berk Sarıbay’ın "Sen" koreografisini yorumlayacak.

AA