3 yıllık aşk

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2017’de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerine Temmuz 2018’de mola vermişler, 3 ay sonra barışmışlardı. Geçen yaz da İdo, Yasemin Şefkatli’ye 100 bin TL değerinde tektaş hediye etmişti. Dün Yasemin’in doğum günüydü. 24 yaşına bastı. İdo Tatlıses, aşkına olan duygularını şöyle dile getirdi:

'Sana minnettarım'

“Beraber 1 yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana 1 yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.” Yasemin de “En güzel hediye senin varlığın” karşılığını verdi.