  • Haberler
  • Ekonomi
  • İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa Adası deniz otobüsü seferleri başladı

07 Temmuz 2019, Pazar 00:08
A A
İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa deniz otobüsü seferleri başladı

Tekirdağ-Marmara Adası ve Avşa Adası hattı saat 10.15 itibarıyla gerçekleştirilen ilk seferle açıldı. 

Adalara ulaşımda zaman avantajı sağlayan seferlere ilk gün Tekirdağ halkı büyük ilgi gösterdi.

1 Eylül'e kadar sürecek seferler, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Tekirdağ'dan arabalı vapurla 2,5-3 saatte gidilen Avşa Adası'na, deniz otobüsüyle 1,5 saatte ulaşılabilecek.

Sefer saatleri "www.ido.com.tr" adresinden öğrenilebilecek.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...