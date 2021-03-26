İdrar kaçıran çocuğa ceza vermeyin

PEK ÇOK SEBEBİ VAR

Çocuklarda 5 yaşına kadar zaman zaman altını ıslatma görülebilir. 5 yaşından sonra sorunun devam etmesinin en önemli nedeni genetik yatkınlıktır. İdrar kaçırması olan çocukların yarısının ebeveynlerinde ya da akrabalarında idrar kaçırma vardır. Mesane ile ilgili sorunlar, gece idrar üretiminin fazla oluşu, uyku sorunlarının varlığı diğer önemli nedenler arasında. Daha az sıklıkla diyabet, idrar yolu enfeksiyonu gibi tıbbi sorunlar idrar kaçırmaya neden olabilir.

PSİKOLOJİK NEDENLER

Çocukların yaşadıkları stresli yaşam olayları, idrar kaçırmanın başlamasına ve sürmesine neden olabilir. En sık nedenlerden biri kardeş doğumudur. Tuvalet eğitimini tamamlamış bir çocuk, eve gelen yeni bebeğe gösterilen ilgi ile beraber kardeş kıskançlığı nedeniyle idrar kaçırmaya başlayabilir. Genellikle geçici olan bu durum, çocuk gerçekten yeterli ilgi görmediği durumlarda devam eder. Yine anne babanın çatışması, boşanması, okula başlama, hastane yatışları, yeni bir çevreye taşınma, fiziksel ve cinsel istismar idrar kaçırmanın nedeni olabilir.

TUVALET EĞİTİMİNE DİKKAT

Tuvalet eğitimi için en uygun zaman çocuğun idrar yapmayı erteleyebilme becerisinin gelişmeye başladığı 1.5 yaş civarıdır. Tuvalet eğitimi ile ilgili tutumlar çok önemli. Ebeveynlerin eleştirel, uyarıcı, kontrol edici yaklaşımları çocukla aralarında inatlaşmaya yol açar. Çocuk, ebeveynin tuvalet eğitimindeki baskıcı, uyarıcı tutumlarına karşı tuvaletini kendi istediği zamanda yapma, tutma şeklinde tutum geliştirir. Tuvalet eğitimine erken ya da geç başlanması idrar kaçırmanın nedenlerindendir.

SALGIN DÖNEMİNDE ARTTI

Salgın döneminde çocuklarda gündüz ve gece idrar kaçırma oranında artış görüldü. Bu artışta salgınla beraber daha fazla görülen kaygı ve moral bozukluğunun etkisinin olduğu çok açık

AİLELERE ÖNERİLER

❱❱ İdrar kaçırma tüm ailenin yaşamını zorlaştırır. Üzgün, stresli, gergin ve kızgın olabilirsiniz. Fakat bu sorununun etkili tedavilerinin olduğunu unutmayın.

❱❱ Çocuğunuzu ne kadar uyardığınızı, kontrol ettiğinizi, inatlaştığınızı gözden geçirin. Çocuğunuzla ilişkinizin merkezine bu sorunu koymayın.

❱❱ İdrar kaçırdığı için çocuğunuzu utandırmayın, ona ceza vermeyin. Zaten çocuğunuz çok üzgün ve utanmış olabilir. Sakin ve sabırlı olun.

❱❱ Çocuğunuzun akşam aldığı sıvı miktarını düzenleyin. Yatmadan önce tuvalete gitmeye teşvik edin. Yattıktan sonra tuvalete kaldırın.

❱❱ İdrar kaçırmanın özgüvende azalma, arkadaş ilişkilerinde sorunlar ve sosyal uyum problemlerine yol açtığını unutmayın.

❱❱ Sorun devam ettikçe kaygı bozuklukları, sosyal fobi, depresyon, davranış sorunları tabloya eklenebilir. Bu nedenle gecikmeden tedavi desteği almak şimdi ve ileride ortaya çıkabilecek ruhsal sorunları önlemek açısından önemli.