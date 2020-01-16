İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

İdrar kaçırma, kadını sosyal ve psikolojik açıdan etkiler

İdrar kaçırma, her yaş grubundan kadını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Menopoz ve menopoza yakın dönemlerde görülme sıklığı artmaktadır. Birçok nedeni olmakla birlikte; en önemli nedenleri arasında zor vajinal doğumlar, obezite, diyabet, hipertansiyon ve yaşam şekli yer alır. Toplumda sık görülmesine rağmen kadınlar bu konuyu dile getirmekten veya başka birilerine sormaktan çekinirler ve tedavisi olup olmadığını da çoğunlukla bilmezler. Bu durum zaman içinde sosyal yaşamlarını etkiler ve evden dışarı çıkamaz hale gelebilirler. İdrar kaçırma sorunu depresyona kadar giden psikolojik rahatsızlıklara bile neden olabilir.

İdrar kaçırma tedavi edilebilir

Aslında idrar kaçırma tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır ve birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en sık görülenleri; stres ile oluşan idrar kaçırma (öksürünce, hapşırınca, ağır kaldırınca, gülünce oluşan idrar kaçırma tipi), sıkışma ile oluşan idrar kaçırma (tuvalete yetişememe şeklinde idrar kaçırma tipi) ve bir de bunun ikisinin bir arada bulunduğu mikst tip idrar kaçırmadır. Bunların ayrımı; jinekolojik muayene, hasta öyküsü ve birtakım tetkikler yardımı ile yapılabilmektedir. Teşhis ardından hasta için en uygun tedavi şekli seçilmektedir. İdrar kaçırma medikal (ilaçla), cerrahi ve lazer yöntemleri ile tedavi edilebilir. Hasta için en uygun tedavi şekline ise muayenenin ardından hasta ile birlikte karar verilir.

Ağrısız bir işlemdir

Lazer tedavisi, günümüzde medikal amaçla kullanılan yüksek teknolojik lazer cihazları ile anestezi, kesi ve dikiş uygulamadan yapılmaktadır. Özellikle stres ile oluşan yani öksürme, gülme ve benzeri durumlarda oluşan idrar kaçırma tipinde çok etkili bir tedavi şeklidir. Hastane yatışı gerektirmeyen, klinik koşullarında ortalama 45 dakikada uygulanan ağrısız bir işlemdir. Hasta işlemin ardından günlük yaşantısına hiç ara vermeden dönebilmektedir. Son derece konforlu ve etkili bir tedavi yöntemi olan lazerle idrar kaçırma tedavisi tüm dünyada yaygın olarak yapılmaktadır.

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