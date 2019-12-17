İdrar kaçırma problemi nasıl tedavi edilir?

Uykuları kaçırıyor, kıyafet seçimini zorlaştırıyor, çalışma hayatını olumsuz etkiliyor, sosyal hayattan uzaklaştırıyor, cinsel yaşamdan soğutuyor… Dahası sık sık tekrarlayan ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu sağlık sorununun adı; her 4 kadından birinde görülen, idrar kaçırma!

Kadınlarda idrar kaçırma denildiğinde akla çözüm olarak ‘ameliyat’ geliyor. İdrar kaçırma sorununda oldukça başarılı sonuçlar alınan cerrahi dışı tedavi yöntemlerinin de mevcut olduğunu belirten Doç. Dr. Osman Temizkan şu bilgileri veriyor: “İdrar kaçırma; stres tipi, sıkışma tipi ve her ikisinin birlikte olduğu karma tip olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Yapılan muayene ve testlerle idrar kaçırmanın tipleri belirleniyor. Ardından tanıya göre tedavi protokolü düzenleniyor. Örneğin sıkışma tipi idrar kaçırmalarda ilaç tedavisi gibi cerrahi olmayan yöntemler tedavideki ilk basamakları oluştururken, stres tipi idrar kaçırmada ise hastaların idrar kesesinde depolama problemi olduğu için cerrahi tedavi uygulanıyor. Tüm idrar kaçırma tiplerinde yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi ve kegel, bir başka deyişle pelvik bölge egzersizleri tedaviye büyük destek sağlıyor. Hatta bazen, hastalığın erken döneminde kegel egzersizleri tek başına bile sorunu çözebiliyor”. Peki idrar kaçırma sorununa hangi yöntemler çare olabiliyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan idrar kaçırmanın nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı, önemli önerilerde bulundu.

İlaçla tedavi edilebilir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan sıkışma tipi idrar kaçırması olan hastalarda ilaç tedavisiyle oldukça başarılı sonuçlar sağlandığını belirterek, “İlaçlarla idrar kesesinin istemsiz kasılması engellenebiliyor. İstenilen etki bir veya üç ay içinde oluşuyor” diyor.

Hatalı alışkanlıklardan vazgeçmek

İdrar kaçırmaya yol açan hatalı alışkanlıklardan vazgeçilmesi; örneğin günlük sıvı alımının düzenlenmesi, fazla kiloların verilmesi, sigaranın bırakılması, ağır egzersizler yapılmaması, asitli ve kafeinli içeceklerden kaçınılması tedaviye büyük destek sağlıyor.

Kegel egzersizleri

Kegel egzersizleri; pelvik taban kaslarını güçlendirerek idrar kaçırmayı engelleyen önemli bir egzersiz türü. Pelvik kasları istemli olarak günde 5 kez, kısa süreli dinlenme aralıklarıyla, 20 kez kasılıyor. İstenilen sonuçlar için egzersizlere 3-6 ay devam ediliyor.

Pelvik taban kaslarını istemli olarak kasamayan hastalarda ise poliklinik şartlarında basit olarak bir prop aracılığıyla genital bölge kaslarına elektriksel stimülasyon yapılabiliyor veya yeni tedavi çözümlerinden biri olan manyetik sandalye ya da prop ile kaslar uyarılıyor. Bu uyarılarla genital kaslar güçlendiriliyor.

Mesane eğitimi de önemli

Tedavinin bir başka adımı da, mesane eğitimi almak. Özellikle sıkışma tipi idrar kaçırmada, hastanın idrara gitme sıklığını azaltmak için belli aralıklarla ve her geçen zamanda bu aralığı açarak idrarını yapması sağlanıyor. Böylece hem sık hem de istemsiz idrara gitme ihtiyacı azaltılıyor. Bu süreçte fazla sıvı alımını azaltmak ve yeterli sıvı alımını sağlamak için günlük sıvı alımı da belirleniyor.

Nasıl tedavi edilir?

Cerrahi tedavi stres tipi idrar kaçırma şikayeti olan hastalarda uygulanıyor. “Günümüzde çeşitli ameliyat tipleri mevcut. Cerrahi tedavide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, uygun hastaya uygun ameliyat şeklinin yapılmasıdır” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Osman Temizkan sözlerine şöyle devam ediyor: “Cerrahi olarak idrar kesesi boşaltım kanalı altına meş denilen yamalarla destek yapılıyor. Hastalar genel anesteziye gerek bile kalmadan, hafif uyutularak, 20 dakika gibi kısa sürede ve kolay uygulanan cerrahi yöntemlerle tedavi olup, aynı gün taburcu olabiliyorlar. İyi seçilmiş hastalarda cerrahi tedavilerden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor”

İdrar kaçırma problemi neden olur?

Genetik yapı, ilerleyen yaşla birlikte pelvik destek dokularının zayıflaması

Hamilelik, özellikle zor ve müdahaleli doğumlar

Menopoz döneminde östrojen eksikliği

Fazla kilolu olmak

İdrar yolu enfeksiyonları

Öksürük ve kabızlık gibi kronik artmış karın içi basınç nedenleri

Demans, Alzheimer, inme, parkinson, multipl skleroz, spinal yaralanmaları gibi santral sinir sistemi hastalıkları

Kontrolsüz diyabet

Genital organlarda sarkma

Genital organ fistüller denilen idrar kesesi ile vajen arasında birleşmeler olması

Sigara kullanımı

Su, kahve ve çay sıvıların aşırı tüketimi

Bazı ilaçlar (idrar söktürücü, tansiyon ilaçları, kas gevşeticiler gibi) başlıca idrar kaçırma nedenlerini oluşturuyor.





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