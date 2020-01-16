İdrar kaçırma problemini sosyal medya üzerinden paylaştı

25 yaşındaki sanatçı, sosyal medya üzerinden yakın zamanda banyoda çektiği bir selfiesini takipçileriyle paylaştı.

İlk bakışta alışılmadık olan şey, Emma'nın şortunun ıslak olması ve dahası gizlemek için hiçbir girişimde bulunmamasıydı.

Emma için bu ıslanma, bir kerelik değildi

2013'te yaşadığı korkunç bir serbest paraşüt atlama kazasından beri, Emma idrarını tutamıyor ve bu durumda olmaktan artık çok yorulduğu için sorununu gizlemekten çekinmiyor.

Emma, fotoğrafının altına “Ben her gün böyle görünüyorum. Günde birçok kez,” notunu düştü ve ekledi:

"Sanırım yürüyebildiğim için, insanlar omurilik yaralanmamın tamamen geçtiğini düşünüyorlar, ancak gerçek şu ki hala kalıcı etkilerim var, bunlardan biri hem kaza sonucu zedelenmiş mesanem hem de bağırsaklarım dolayısıyla idrar kaçırıyor oluşum. Mesanemde sızıntılar meydana gelmeden önce, diğer çoğu insan gibi bünyemde sadece 100 mL idrar tutabiliyordum. Bu da, yarım fincandan daha az sıvı demektir. Bu yüzden muhtemelen sizlerin de tahmin edebileceği gibi artık tam anlamıyla durmadan işiyorum."

2013 yılında Emma ve serbest paraşüt eğitmeni, bir helikopterden, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Paraşüt Emma’nın karnına indi, dolayısıyla uzun süre tekrar açılamadı.

Bu düşüş, omurgasını ezdi ve sonunda belden aşağısı felç oldu.

Mammamia internet sitesi, doktorlar tarafından Emma'nın bir daha asla yürüyemeyeceği söylenmesine rağmen, yıllar süren ameliyatlar sonucu fizyoterapi ve rehabilitasyondan sonra Emma'nın artık yardımsız yürüyebildiğini bildirdi.

Ayrıca idrar kaçırmanın onun için büyük bir utanç kaynağı olduğunu ve dışarı çıkmasını engellediğini de ortaya koydu.

Bununla birlikte Emma, düzenli olarak yaşadığı bu sorunu bir sır olarak tutmaya çalışmaktan yorulduğu noktaya geldi ve kendini kızgın, üzgün hissetmekten bıktı.

“Gerçekten kanlı bir serbest paraşüt kazasından kurtuldum. Nasıl ya da neden bilmiyorum ama yine de kesinlikle iç karartıcı bir hayatım olmadığını biliyorum. Aslında kendime bu düşünceden çok daha fazlasını borçluyum. Aradan beş yıl geçti, hala çevremde benim gibi sürekli altına kaçıran biri yok. İnsanlara idrar kaçırma rahatsızlığımı genelde onlarla tanıştıktan sonraki 10 dakika içinde söylerim. Bunu artık herkesin bilmesini istiyorum bu yüzden şimdi de en az 100 bin kişinin göreceğini bilerek bu selfiemi paylaşıyorum.”

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