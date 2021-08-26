İdrar kaçırma tedavisinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

İdrar kaçırma birçok insanın hayatını etkileyen bir durumdur. İnkontinansınız olduğunda, mesane kontrolü sorunları yaşayabilir ve idrar kaçırabilirsiniz. Bu sızıntı genellikle kontrol edilemez ve hayatınızı olumsuz etkileyebilir.

Üriner sistem nasıl çalışır?

Kişisel üriner sistem; böbrekler, üreterler, mesane ve üretra oluşur. Bu parçalar birkaç iş yapar. Vücudunuzdaki atıkları filtreler, depolar ve uzaklaştırırlar. Böbrekleriniz vücudunuzun filtreleridir. Atık ürünler böbrekler tarafından kanınızdan atılır ve idrar oluşturur. İdrar daha sonra üreter adı verilen iki ince tüpten aşağı doğru hareket eder. Üreterler, idrarın vücuttan ayrılma zamanı gelene kadar toplanacağı mesaneye bağlanır. Mesaneniz bir depolama tankı gibidir; mesane dolduğunda, beyin idrar yapma zamanının geldiğine dair bir sinyal gönderir. İdrar daha sonra bir kas açıldığında (sfinkter) mesaneyi terk eder ve idrarın üretra yoluyla vücuttan serbestçe akmasına izin verir.

İdrar kaçırma problemi birçok farklı nedenden dolayı gelişebilir

Bu sistem sorunsuz çalıştığında, genellikle idrara çıkmadan önce tuvalete gitmek için zamanınız olur ve herhangi bir idrar sızıntısı yaşamazsınız. Bu parçalar gerektiği gibi çalışmadığında idrar kaçırma olabilir. Bu, yaşamınız boyunca birçok farklı nedenden dolayı olabilir.

Birçok insan, idrar kaçırmanın, yaşlanmanın yardım edilemeyecek normal bir parçası olduğunu düşünür. Yaşlandıkça inkontinans riskinizin arttığı doğru olsa da, bu durumu yönetmenize yardımcı olacak tedaviler de mevcuttur. İnkontinans hayatınızı bozmak ve sizi aktif olmaktan alıkoymak zorunda değildir.

Birkaç farklı inkontinans türü vardır. Bu tiplerin idrar kaçağı için farklı nedenleri, özellikleri ve tetikleyicileri vardır. İnkontinans tipini bilmek, sıklıkla inkontinans için teşhis ve tedavi planının önemli bir parçasıdır.

İdrar kaçırma belirtileri nelerdir?

İnkontinansın ana belirtisi idrar kaçırmadır. Bu, sürekli bir idrar damlaması veya ara sıra bir sızıntı deneyimi olabilir. İnkontinansınız varsa, çok miktarda veya az miktarda sızan idrarınız olabilir. Genellikle sahip olduğunuz inkontinansın türüne bağlı olarak çok çeşitli nedenlerle sızıntı yaşayabilirsiniz.

Egzersiz yaparken, öksürürken, kahkaha atarken, hapşırırken idrar kaçırabilirsiniz ya da idrar yapma dürtüsü var ama tuvalete zamanında gidemeyebilirsiniz. Bazı durumlarda ise idrar yapmak için gece yarısı çok sık tuvalete kalkmak durumunda kalabilirsiniz.

İdrar kaçırma nasıl tedavi edilir?

İdrar kaçırma tedavisi için bir tedavi planı oluştururken dikkate alınacak birçok farklı faktör vardır. İnkontinansın türü ve hayatınızı nasıl etkilediği önemli hususlardır. İnkontinans için keşfedebileceğiniz üç ana tedavi türü vardır: ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve ameliyat.

Sızıntıyı azaltabilecek birkaç ilaç bulunmaktadır. Bu ilaçların bazıları, aşırı aktif mesane ile ilgili sorunlara neden olan kas kasılmalarını stabilize eder.

Bazen günlük yaşamınızda idrar kaçırmanıza gerçekten yardımcı olabilecek değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler genellikle pelvik taban kaslarınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz egzersizleri, normal alışkanlıklarınızdaki değişiklikleri ve iyileştirilmiş bir diyeti içerir. Bazı insanlar bu değişiklikleri evde yaparak iyileşmeleri fark eder ve ek tedaviye ihtiyaç duymaz.

İnkontinans tedavisi için prosedürler ve ameliyatlar

Üriner inkontinansı tedavi etmek için çeşitli davranış yöntemleri kullanılır: mesane eğitimi, alışkanlık eğitimi, biyolojik geri bildirim ve pelvik kas egzersizleri. Fiziksel veya zihinsel kısıtlamalar (fonksiyonel inkontinans) nedeniyle inkontinansı olan kişiler, zamanla idrar kontrolünü sağlayabilirler. Bu tarz non-invaziv tedavi seçenekleri inkontinansınızı tedavi etmede başarısız olursa, önerebilecek birkaç prosedür vardır. Bu prosedürler basit enjeksiyonlardan daha karmaşık ameliyatlara kadar uzanır. Sahip olduğunuz inkontinans türüne ve semptomlarınıza göre sizin için en uygun prosedür seçilebilir.

Hacim artırıcı ajanlar: Bu tedavi seçeneği, tipik olarak stres inkontinansı olan kadınlarda kullanılan bir enjeksiyondur. Üretra astarının boyutunu artırmaya yardımcı olmak için üretranızın astarına kalıcı bir madde enjekte edilir.

Nöromodülasyon cihazları: Kontrolü iyileştirmek için mesaneye giden sinirleri uyaran kalp pilleri yerleştirilebilir. Ayrıca, daha iyi mesane kontrolü sağlamak için ayak bileğinizin yakınındaki bir sinir uyarılabilir.

Askı prosedürleri: Hem erkek hem de kadınlar için inkontinansı tedavi etmek için askı prosedürleri vardır. Kadınlarda, üretral kanalı desteklemek için tipik olarak ya sentetik bir malzeme ya da kendi dokunuzun şeridi kullanılır.

Yapay üretral sfinkter: Stres inkontinansı olan erkeklerde kullanılan, idrar yapmadığı zamanlarda üretrayı kapatmak için yerleştirilen bir cihazdır. Genellikle prostat kanseri ameliyatından sonra sızıntı için kullanılır.

Botulinum toksin enjeksiyonları (Botoks): Botoks, vücut kaslarını gevşetmek için de kullanılabilir. Kasları gevşetmeye yardımcı olmak için mesaneye botoks enjekte edebilir. Bu tedavi kalıcı değildir ve zamanla tekrarlanması gerekecektir.

Sizin için en uygun tedavi seçeneğini bulmak için alanında uzman bir doktordan sizin durumunuza özel bilgi almalısınız.

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