İdrar kaçırma tedavisinde lazer yöntemi
Ülkemizde 3 milyon kadın idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya. Genellikle 40 yaş ve üzeri kadınlarda görülen idrar kaçırma probleminin altında birçok neden yatıyor olabilir. İdrar kaçırma probleminin çözümü için çoğu hasta lazerle tedavi yöntemine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, lazerle idrar kaçırma tedavisi hakkındaki detayları posta.com.tr'ye anlattı. / Mine Bozkurt
13 Mart 2020, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Genelde yaşlılıkta görülen idrar kaçırma artık orta ve genç yaştaki insanlarda da görülebiliyor. İdrar kaçırma problemi yaşayan insanların genelde utanıp önlem almaması, çok ciddi olan sağlık sorununun tedavisini de ertelemiş oluyor. Mesane kontrolünün kaybı, yani idrar tutamama, özellikle kadınları etkileyen ancak tedavi edilebilir bir problem. İdrar tutamama sorunundan dolayı pek çok kişi sessizlik içinde sadece kendilerine özel bir durum olduğunu düşünerek beklerler. Oysaki idrar kaçırma oldukça yaygın bir sorun ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Normal mesane işlevi, beyin, omurilik ve mesane arasında koordineli bir sisteme sahiptir. Üriner inkontinans, idrar dışı bir problem için reçete edilen bir ilacın yan etkisi olarak görülebilir veya mesane enfeksiyonu gibi durumlardan kaynaklanabilir.
Doğum sonrası idrar kaçırma
Doğum sonrası pelvik kas güçsüzlüğü veya menopozdan sonra üretral astarın incelmesi, idrar tutamamanın kadınlarda erkeklerden daha yaygın olmasına neden olur. Diğer durumlarda, mesane çıkışı basitçe kapalı kalabilir.
Her hastanın durumu için en etkili idrar kaçırma tedavisini belirlemek için doktor kişiye özel değerlendirmeler yapar. Değerlendirme, pelvik muayene de dahil olmak üzere kapsamlı bir öykü ve fizik muayene ile başlar. Ardından belirtilere göre idrar tahlili, idrar ölçümü, sistoskopi, stres testi, ürodinamik testlerinden bazıları istenebilir.
İdrar kaçırma problemi neden olur?
- Genetik yapı, ilerleyen yaşla birlikte pelvik destek dokularının zayıflaması
- Hamilelik, özellikle zor ve müdahaleli doğumlar
- Menopoz döneminde östrojen eksikliği
- Fazla kilolu olmak
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Öksürük ve kabızlık gibi kronik artmış karın içi basınç nedenleri
- Demans, Alzheimer, inme, parkinson, multipl skleroz, spinal yaralanmaları gibi santral sinir sistemi hastalıkları
- Kontrolsüz diyabet
- Genital organlarda sarkma
- Genital organ fistüller denilen idrar kesesi ile vajen arasında birleşmeler olması
- Sigara kullanımı
- Su, kahve ve çay sıvıların aşırı tüketimi
- Bazı ilaçlar (idrar söktürücü, tansiyon ilaçları, kas gevşeticiler gibi) başlıca idrar kaçırma nedenlerini oluşturuyor.
Lazerle idrar kaçırma tedavisi (Incontilase)
Lazerle idrar kaçırma tedavisi, günlük hayatta sizi zor duruma sokan idrar kaçırma probleminde çok etkili olan bir tedavi şeklidir. 4 seans olarak yaklaşık 30 dakika uygulanan lazer tedavisi ile anestezi, kesi, dikiş ve benzeri hiçbir yan etki oluşmadan etkili sonuçlar alınabilir.
IncontiLase, stres ürinerinkontinans dediğimiz öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma ve egzersiz gibi karın içi basıncı arttıran durumlarda ortaya çıkan ve kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipinde uygulanıyor.
Mine Bozkurt
mine.bozkurt@posta.com.tr
İlgili Haberler