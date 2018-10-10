‘İdrarınızı içmeyin sağlığa zararlı’

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, haşimoto ve fibromiyalji gibi hastalıklardan kurtulmak ve cildi güzelleştirmek için içilen idrarın bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabileceğini, idrarın yararlı olduğu konusunda hiçbir bilimsel verinin olmadığını söylüyor.

İDRAR İÇENLER ANLATIYOR:

İngiltere’nin Newington kentinde yaşayan 33 yaşındaki eski yoga öğretmeni Kayleigh Oakley, Press Association ajansına neden kendi idrarını içmeye başladığını anlatırken, “İdrarın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, genel olarak sağlığa iyi geldiğini ve cildi güzelleştirdiğini duydum ve denemeye karar verdim” dedi.

"CİLDİM IŞILDADI"

2 yıldır, her sabah kalkınca bir sürahi idrar içtiğini ve pamukla yüzüne de idrar sürdüğünü belirten Oakley, cildinin “ışıldamaya başladığını” söyledi. Dr. Andrew Thornber de şunları söyledi: Böbrekler kanı süzüyor ve fazla sıvı, tuz ve mineraller idrarla dışarı atılıyor. Sağlıklı bir insanda idrarın yüzde 95’i sudur. Ama diğer yüzde 5’i nitrojen ve potasyum gibi vücudun kurtulmaya çalıştığı atıklardır. Bunların çok miktarda alırsanız bağırsak ve böbrek sorunları yaşayabilirsiniz. İçtiğiniz idrar bu kez daha konsantre, daha yoğun olarak çıkacak, bunları süzmeye çalışan böbrekleriniz daha da zorlanacak.

"120 KİLODAN 60 KİLOYA DÜŞTÜM"

Kanada’nın Alberta eyalatinde yaşayan Leah Sampson adlı 46 yaşındaki bir kadın da Sun gazetesine idrar içerek 120 kilodan 60 kiloya düştüğünü anlattı.

Ancak doktorlar, idrar içmenin iyi bir şey olmadığını söylüyor. BBC’nin sorularını yanıtlayan Doktor Zubair Ahmed, idrarın vücudun kurtulmaya çalıştığı bir atık olduğunu belirterek “Vücuttan atılırken idrara belli bakteriler karışabilir. Bu bakterileri tekrar sisteminize sokmak enfeksiyon riski gibi ciddi sorunlara neden olabilir” dedi.