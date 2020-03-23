Idris Elba: Bu salgın dünyanın bir cevabı

Geçtiğimiz hafta corona virüs testi pozitif sonuç veren Luther dizisinin yıldızı İngiliz oyuncu Idris Elba, ABD'li televizyon programcısı Oprah Winfrey'e deneyime konuştu. Programa eşiyle birlikte canlı bağlanan Elba, corona virüs salgınının, insan ırkının kendisine verdiği zarar karşısında, 'Dünya'nın cevabı niteliğinde olduğunu söyledi. Elba "Tüm bu olanların tek bir iyi yanı var, ırk olarak birlikte düşünmek zorunda kalmamız. Dünyamıza zarar verdik ve o da insan ırkına tepki veriyor, bu sürpriz değil" ifadelerini kullandı. Dünya'nın adeta ağladığını söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, "Dünya, 'Hey, hey, hey sen bana vuruyorsun yaptığın şey iyi değil, biz de senden kurtulacağız' diyor" şeklinde konuştu. Elba ayrıca Dünya'nın da her organizma gibi kendi enfeksiyonundan (insan ırkı) kurtulmaya çalışıyor olabileceğini savundu.



