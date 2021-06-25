Türkiye ’İdris ustanın oğluyum’ diyerek kandırdılar

’İdris ustanın oğluyum’ diyerek kandırdılar

Türkiye

’İdris ustanın oğluyum’ diyerek kandırdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayayan Mahire Güleray (60), evine gelip, "İdris ustanın oğluyum, eğitim için paraya ihtiyacımız var" diyerek yardım isteyen 3 kişi tarafından 2 bin 600 TL dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan Güleray’ın, şikayeti üzerine jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

25 Haziran 2021, Cuma 18:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde yaşayan Mahriye Güleray’ın evine dün gelen K.G., K.T. ve K.G., mahallede inşaat işleri yapan ustanın adını kullanarak "İdris ustanın oğluyum, eğitim için masraflarımız var" diyerek Güleray’dan 2 bin 600 TL para aldı. 3 kişinin parayı alıp, ayrılmasından sonra mahallede inşaatçı İdris usta ile görüşen Güleray, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya şikayette bulundu. Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşlı kadının verdiği eşkalden yola çıkan jandarma, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen para da sahibi Güleray’a teslim edildi.

Parasına tekrar kavuşan Mahire Güleray, kendisini dolandıran şüphelileri yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Söz almış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Üzerine koyarsak hayrı artar" deyip ikna ettiler