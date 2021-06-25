’İdris ustanın oğluyum’ diyerek kandırdılar

Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde yaşayan Mahriye Güleray’ın evine dün gelen K.G., K.T. ve K.G., mahallede inşaat işleri yapan ustanın adını kullanarak "İdris ustanın oğluyum, eğitim için masraflarımız var" diyerek Güleray’dan 2 bin 600 TL para aldı. 3 kişinin parayı alıp, ayrılmasından sonra mahallede inşaatçı İdris usta ile görüşen Güleray, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya şikayette bulundu. Gümüşkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaşlı kadının verdiği eşkalden yola çıkan jandarma, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen para da sahibi Güleray’a teslim edildi.

Parasına tekrar kavuşan Mahire Güleray, kendisini dolandıran şüphelileri yakalayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

DHA