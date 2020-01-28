İELEV’e yeni genel müdür

Burak Kılanç, Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi İstanbul Sanayi Odası’nda ise uzman olarak çalıştı. Kurucu akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesi’nde Ar-Ge merkezi yöneticiliği yapan Kılanç, ardından da aynı üniversitenin genel sekreterlik görevini üstlendi. Doğru Tercih Projesi’nin yaratıcısı Kılanç, İstinye Üniversitesi’nde kurucu genel sekreter olarak görev aldı.