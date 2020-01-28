İELEV’e yeni genel müdür
İstanbul Erkek Lisesi 1988 mezunu ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) mütevellisi Burak Kılanç İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürü oldu.
Burak Kılanç, Boğaziçi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi İstanbul Sanayi Odası’nda ise uzman olarak çalıştı. Kurucu akademik kadrosunda yer aldığı Kültür Üniversitesi’nde Ar-Ge merkezi yöneticiliği yapan Kılanç, ardından da aynı üniversitenin genel sekreterlik görevini üstlendi. Doğru Tercih Projesi’nin yaratıcısı Kılanç, İstinye Üniversitesi’nde kurucu genel sekreter olarak görev aldı.