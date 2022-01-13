İETT kartının bakiyesi yetersiz çıkınca yaptığı şaşkına çevirdi! Elindeki yangın tüpü
İstanbul Levent'te İstanbukart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu önce şoför kapısına zarar verdi. Bununla da yetinmeyen yolcunun yaptıkları şaşkına çevirdi: Yangın tüpüyle...İşte kameraya yansıyan akılalmaz olay!
13 Ocak 2022, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Levent'te, İETT otobüsüne binerken İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz olan yolcu ile kartına yükleme yapmasını isteyen şoför arasından tartışma çıktı. Şoför kabininin kapısına zarar veren kişi, otobüsünün yangın tüpünü çalıp kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.
Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı.
Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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