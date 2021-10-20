İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! 7 yaralı
İstanbul Davutpaşa'da İETT otobüsü otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 yolcu ve İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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