Türkiye İETT otobüsünü çalıp Kadıköy'den Taksim'e gitti

İETT otobüsünü çalıp Kadıköy'den Taksim'e gitti

Türkiye

İETT otobüsünü çalıp Kadıköy'den Taksim'e gitti

İstanbul'da Kadıköy'den park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kayıplara karıştı. GPRS sistemi ile otobüsün yerini bulan şoför, "Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu. Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.



"Otobüsü kullanmayı da biliyor"

Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner "Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.

Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

İlgili Haberler
Hırsızlar Murat'ın akülü sandalyesini 100 liraya eskiciye satmış


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Temel mesele: Hukuka uyacak mıyız?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yeni bir kavram
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Uzay Türkiye için yeni beka alanı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Okullar bu sene tam açılmayacak
Murat Çelik
Banu Şen
Nüfusu artan ilçeler aman dikkat!
Banu Şen
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Erkut Can
Sağlık Bakanı ile aşık atamadım
Erkut Can
Murat Gülderen
Romantik teknoloji
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzaya ilk uydu gönderen Rusya, Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı'nı böyle konuştu