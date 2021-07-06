Türkiye İETT şoförleri ile yolcular arasında tartışma

İETT şoförleri ile yolcular arasında tartışma

Türkiye

İETT şoförleri ile yolcular arasında tartışma

İstanbul Sultangazi'de İETT şoförleri ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda durakta bekleyen yolcularla İETT şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

06 Temmuz 2021, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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Boş olduğu görülen otobüsün ilerlemesi üzerine yolcular, otobüsün önünü keserek, gitmesine engel oldu. Tartışma devam ederken otobüs şoförü tüm kapıları kapatarak, yolculardan aracın önünden çekilmelerini istedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı yolcuların kapanan kapıları açarak içeri girmeye çalıştıkları görülüyor.



Kaydedilen başka bir görüntüde ise, iddiaya göre Esentepe Mahallesi-Beyazıt seferini yapan İETT otobüsü şoförü, Cumhuriyet Mahallesi Cebeci Caddesi'nde önünde ilerleyen aracı sollamaya çalıştı. Bu esnada başka bir araca çarparak, aynasını kırdı. Sürücüler, otobüs şoförüne tepki gösterdi. Sürücülerden biri şoföre saldırmaya çalıştı. Kızgın sürücüyü çevredekiler araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

DHA

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