Türkiye İETT şoförü döverken fırsatçı yolcu soydu! İstanbul'da şok anlar!

İETT şoförü döverken fırsatçı yolcu soydu! İstanbul'da şok anlar!

Türkiye

İETT şoförü döverken fırsatçı yolcu soydu! İstanbul'da şok anlar!

İstanbul Şişli'de trafik nedeniyle duraktan inmek isteyen yolcu Cafer Öztürk ve şoför arasında kavga çıktı. Sürücü ve yolcu otobüsten inip sokakta kavga etmeye başladı. Bir başka yolcu ise, kavgayı ayırır gibi yaparak Cafer Öztürk'ün telefonunu çaldı.

31 Aralık 2021, Cuma 07:23 Son Güncelleme:
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Şişli’de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi.

KAPIYI AÇMAYACAĞINI SÖYLEYİNCE...

Otobüs Fabrikalar Durağı'na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk’e saldırmaya başladı.

HEM DAYAK YEDİ HEM SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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