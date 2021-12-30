Türkiye İETT'de 'yabancı uyruklu çocuk' tartışması! Birbirlerine girdiler

İETT'de 'yabancı uyruklu çocuk' tartışması! Birbirlerine girdiler

Türkiye

İETT'de 'yabancı uyruklu çocuk' tartışması! Birbirlerine girdiler

İETT otobüsü seyir halindeyken çıkan kavgada yumruklar konuştu. Bir yolcu, oturan yabancı uyruklu çocukları yerinden kaldırmak isteyince ortalık karıştı. Ringe dönen otobüsteki yumruklu kavga kameraya yansıdı.

30 Aralık 2021, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü. Diğer yolcular ise büyük panik yaşayarak çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı. Otobüsteki yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.


3 ÇOCUĞU KALDIRMAK İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

KADINLAR ÇIĞLIK ATAMAYA BAŞLADI

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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