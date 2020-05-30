Ekonomi İETT'den yeni ulaşım hattı: Pazartesi hizmet vermeye başlayacak

İETT'den yeni ulaşım hattı: Pazartesi hizmet vermeye başlayacak

Ekonomi

İETT'den yeni ulaşım hattı: Pazartesi hizmet vermeye başlayacak

İETT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Yeşilköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi için yeni ulaşım hattını, 1 Haziran Pazartesi günü hizmete alacak.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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İETT’den yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı içinde açılacak olan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor.

Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Atatürk Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı." bilgisi verildi.

Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu aktarılan açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği kaydedildi.

AA

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