Hızlı yağ yakan IF diyeti

Son yıllarda popüler hale gelen aralıklı oruç anlamına gelen Intermittent fasting (IF) diyeti daha az kalori alarak metabolizmayı şaşırtma esasına dayanıyor. Bu beslenme yaklaşımında tüketilen besinlerden ziyade yemek saatlerinin önem taşıdığını anlatan diyetisyen Tuğçe Kırcılar, diyetteki zaman dilimlerinin belirlenmesi konusunda farklı intermittent fasting yaklaşımları olduğunu söyledi.

16:8 Diyeti (Leangains diyeti)

En çok tercih edilen yöntem Günlük IF (intermittent fasting)’dir. 16:8 ve 20:4 olmak üzere farklı uygulama yöntemleri bulunmaktadır. 16:8 metodu 16 saat aç kalıp geri kalan 8 saatte iki veya üç öğün yemek yeme şeklinde uygulanır ve sabah kahvaltıyı atlayarak öğlen yemeği ile beslenmeye başlamak gibi düşünülebilir. 20:4 metodu ise 20 saat açlık, 4 saat tokluk olarak uygulanır.

5:2 Diyeti

Diğer popüler uygulamalardan biri de 5:2 IF yöntemidir. Haftanın beş günü normal beslenme kalan 2 gününde ise vücudun harcadığı kadar enerji alması sağlanır yani haftanın 2 günü oruç tutulur.

Bu 2 oruç gününde, erkekler genellikle 600 kalori ve kadınlar ise 500 kalori tüketirler. Oruç günleri peş peşe olmayan günlerde seçilmektedir. Örneğin; Pazartesi- perşembe gibi.

Tek Öğün Beslenme (Alternatif Beslenme)

Alternatif IF günü aynı zamanda eat-stop-eat olarak da bilinen bu yöntemde ise haftanın belirli günlerinde uzun süreli açlıklar şeklinde uygulanmaktadır. Haftada bir veya 2 kere 24 saat aç kalma şeklinde uygulanır.

Örneğin; pazartesi akşam yemeği yedikten sonra salı akşam yemeğine kadar aç kalıp sonrasında Çarşamba günü serbest gün gibi geçirildikten sonra Perşembe akşam yemeğine kadar tekrar aç kalmak gibi devam etmektedir.

Bu diyet planını uygulayan insanlar oruç döneminde su, çay ve diğer kalorisiz içecekler tüketebilmektedir.

İnsanlar oruç tutmadıkları günlerde normal yeme düzenlerine geri dönerler. Bu tarz beslenme kişinin toplam kalori alımını azaltmakta, ancak bireyin tükettiği belirli yiyecekleri sınırlamamaktadır.

İf diyetinin vücuda etkileri

• Glikoz vücutta glikojen olarak depolanmaktadır. Vücutta depolanan glikojenler açlık sırasında tüketilmektedir. Ancak sık yemek yiyen bireylerin vücudu devamlı olarak glikojen depoladığı için vücut enerji elde etmek için yağ yakmak yerine sadece glikojen depolarını yakmaya çalışacaktır. IF bu durumun gerçekleşmesini engeller böylelikle vücut enerji ve yağ yakabilir. İlerleyen zamanlarda kilo verimi gerçekleşir.

• IF'in şeker hastalığını tersine çevirici ve koruyucu etkisinden, insülin direncini tedavi edici etkisinden, kan basıncı, kolesterol ve trigliserit seviyelerinde azalma sağladığından, bağışıklık sisteminde güçlenme ve obez bireylerde vücut ağırlığında azalma gibi etkilerinden söz edilmektedir. Bahsedilen bu olumlu etkilerine rağmen, görülen bu sonuçlar çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapılan yalışmalarda görülmesinden ötürü yine de IF diyeti uygulanırken dikkatli olunmalı ve mutlaka uzman kontrolünde olunmalıdır.

Intermittent Fasting (İf diyeti) olumsuz etkileri

• Bu diyet planını uygulayan insanların, lif gibi önemli besinleri yeterli tüketememe riskleri de mevcuttur. Bu durum sindirim ve bağışıklık sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir.

• Açlık, yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, uzun süreli açlık sonucu oluşabilecek stres ve moral bozukluğu gibi yan etkiler oluşabilmektedir.

• Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, kalıcı kilo verilmesi için her diyet çeşidinde olduğu gibi kalori ve doğru besin seçimine sadık kalmanız, yeterli sıvı tüketmeniz, kendinize uygun antreman programı yapmanız ve en önemlisi kendiniz için sürdürülebilir beslenme şeklini bulmanız gerekmektedir.

Kimler IF Diyeti Uygulamamalı?

• Zayıf olan kişiler

• Yeme bozukluğu olan kişiler

• Çocuklar (18 yaş altı)

• Hamileler ve emziren kadınlar

Betül Meral SARIİZ / Posta.com.tr