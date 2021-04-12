Oruç tutarken Allah’ın verdiği en büyük nimetlerden biri olan su ve herhangi bir gıda maddesi yenilip içilmediğinden kişiler bu nimetlerin kıymetini anlar. Allah’ın kendilerine bir nimet ve armağan olarak verdiği oruç ibadetini ise yine şükür ile karşılar. İftar duası ise hem verilen nimetlere şükretmek, hem Allah’ın bir fırsat olarak kişiyi Ramazan ayına ulaştırmasına şükretmek için iftar duası edilir. Oruç açtıktan sonra yapılan duadır.

İftar Duası nasıl yapılır?

Gün boyu tutulan oruç ardından sabırsızlık ile sofraya oturulur ve iftar vaktinin gelmesi beklenir. Allah’ın bizlere sunmuş olduğu nimetler ile oruç açılır hem iftar etmeden önce hem de en sonunda eller semaya açılarak dua edilir. Resulallah (sav) şu kısa duayı yapardı: “Allah’ım senin rızan için oruç tuttum. Sana güvendim ve sana inandım. Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum”